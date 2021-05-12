Son dakika haberleri | Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre iç savaş uyarısı yapan askerleri istifaya çağırdı
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Son dakika haberleri | Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre iç savaş uyarısı yapan askerleri istifaya çağırdı

Son dakika haberleri | Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre iç savaş uyarısı yapan askerleri istifaya çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine iç savaş uyarısında bulunan askerlere ordudan istifa etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine iç savaş uyarısında bulunan askerlere ordudan istifa etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, askerlere gönderdiği mektupta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine iç savaş uyarısında bulunan askerleri sağduyuya davet ederek, ordudan istifa etmeleri çağrısında bulundu. Lecointre, "En doğru adım, fikirlerini ve kanaatlerini özgürce ifade etmek için kesinlikle kurumdan ayrılmaktır. Her asker istediğini düşünmekte özgürdür ancak vatandaş ve asker olarak sorumluluklarını açık bir biçimde ayırmak da askerin kendi yükümlülüğüdür" ifadelerini kullandı. Lecointre ayrıca, kişisel düşüncelerini savunmak için mektubu imzalayanların "orduyu siyasi tartışmalara sürüklediğini" belirtti.

20 emekli general, emekli ve 100 kadar subay ile binden fazla askerin aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları bildiride ülkede büyüyen bir kaos olduğu vurgulanmış, Macron'a kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunulmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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