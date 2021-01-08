Son dakika haberleri... Fransa'dan Moderna aşısına onay

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısını onayladı.

Fransa Yüksek Sağlık Kurumu, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanımına onay verdi. Fransa, daha önce Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile ABD'li ilaç devi Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına onay vermişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı