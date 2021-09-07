Son dakika haberleri: Fransa'dan çimento devi Lafarge'a terör suçlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Fransa'dan çimento devi Lafarge'a terör suçlaması

Son dakika haberleri: Fransa'dan çimento devi Lafarge'a terör suçlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketi hakkında Paris Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilen kararı geçersiz kılarken, söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu.

Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketi hakkında Paris Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilen kararı geçersiz kılarken, söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu.

Fransa Yargıtayı, çimento üreticisi Lafarge'a yöneltilen terörü finanse etme suçlamasını teyit etti. Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi'nin, Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada "insanlığa karşı suçlara ortak olma" iddianamesini iptal etme kararını geçersiz kıldı. Söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu. Yargıtay'ın bu kararının ardından farklı bir soruşturma kurulu, şirketin "insanlığa karşı suçlara ortak olduğu" iddianamesi hakkında yeniden karar verecek.

Lafarge, ülke savaş halindeyken Suriye'deki çimento fabrikasının faaliyetlerini sürdürmek için bir yan kuruluşu aracılığıyla 2013-2014 yılları arasında DEAŞ'ın de aralarında bulunduğu terörist gruplara ve aracılara yaklaşık 13 milyon euro ödemekle suçlanıyor.

Soruşturma, Sherpa isimli STK ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'nin (ECCHR) yanı sıra Suriye'deki 11 eski Lafarge çalışanının şikayeti üzerine Haziran 2017'de açılmıştı. Haziran 2018'de ise Lafarge şirketi "terörizmi finanse etmek", "başkalarının hayatını tehlikeye atmak" ve "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" ile suçlanmıştı. Paris Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2019'da Suriye'deki terörist grupları finanse etmekle suçlanan Lafarge'in insanlığa karşı suçlarda suç ortaklığı iddianamesini iptal etmişti. Karara itiraz eden sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Umut Meraş Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Fransa'dan çimento devi Lafarge'a terör suçlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 17:32:40. #1.15#

title