Son dakika haberleri: Fransa'dan çimento devi Lafarge'a terör suçlaması

Son dakika politika haberi... Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketi hakkında Paris Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilen kararı geçersiz kılarken, söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu.

Fransa'da Yargıtay, çimento devi Lafarge şirketi hakkında Paris Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilen kararı geçersiz kılarken, söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu.

Fransa Yargıtayı, çimento üreticisi Lafarge'a yöneltilen terörü finanse etme suçlamasını teyit etti. Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi'nin, Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada "insanlığa karşı suçlara ortak olma" iddianamesini iptal etme kararını geçersiz kıldı. Söz konusu adımla birlikte şirkete DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olma suçlamasının yöneltilebilmesinin önü açılmış oldu. Yargıtay'ın bu kararının ardından farklı bir soruşturma kurulu, şirketin "insanlığa karşı suçlara ortak olduğu" iddianamesi hakkında yeniden karar verecek.

Lafarge, ülke savaş halindeyken Suriye'deki çimento fabrikasının faaliyetlerini sürdürmek için bir yan kuruluşu aracılığıyla 2013-2014 yılları arasında DEAŞ'ın de aralarında bulunduğu terörist gruplara ve aracılara yaklaşık 13 milyon euro ödemekle suçlanıyor.

Soruşturma, Sherpa isimli STK ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi'nin (ECCHR) yanı sıra Suriye'deki 11 eski Lafarge çalışanının şikayeti üzerine Haziran 2017'de açılmıştı. Haziran 2018'de ise Lafarge şirketi "terörizmi finanse etmek", "başkalarının hayatını tehlikeye atmak" ve "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" ile suçlanmıştı. Paris Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2019'da Suriye'deki terörist grupları finanse etmekle suçlanan Lafarge'in insanlığa karşı suçlarda suç ortaklığı iddianamesini iptal etmişti. Karara itiraz eden sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı