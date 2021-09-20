Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 91 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 91 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 1515 artışla 6 milyon 956 bin 848 oldu.

Ülkede son 24 saatte 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 50'ye çıktı.

Hastanelerde 1805'i yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 845 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 102 bin 414'e ulaştı, 47 milyon 654 bin 418 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Öte yandan Fransa Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer, yaptığı açıklamada, 12-18 yaşındaki kişilerin yüzde 69'una ilk doz aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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