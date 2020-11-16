Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm

Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 140 bin 880 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 506 daha artarak 45 bin 54 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı