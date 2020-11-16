Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm

16.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:37
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm

Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 140 bin 880 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 506 daha artarak 45 bin 54 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri | ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Son dakika haberleri | ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Son dakika haber: Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Son dakika haber: Ukrayna Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Yıldız Kenter Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Deniz Türüç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 22:38:30. #1.15#
title