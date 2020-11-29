Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

29.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:34
Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 198 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 784 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 198 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 52 bin 325'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 2 milyon 218 bin 483'e yükseldi.

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Hastanelerde 3 bin 756'sı yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 313 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 290 artışla 161 bin 427'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,1 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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