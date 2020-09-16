Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gündem haberi: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
16.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:56

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 404 bin 888'e yükseldi. 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 45'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 803'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 819 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 444 artışla 90 bin 335'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

81 okul kapatıldı

Öte yandan, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, öğrencilerde Kovid-19'a rastlanmasının ardından kapatılan okul sayısının 81'e yükseldiğini belirtti.

Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce tespit edilen 10 bin 561 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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