Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 577 yeni koronavirüs vakası Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 8 bin 577 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 577 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 344 bin 101'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 577 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 344 bin 101'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 226 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 794 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA