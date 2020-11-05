Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
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Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

05.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:33
Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 367 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 39 bin 37'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 58 bin 46 artışla 1 milyon 601 bin 367'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Hastanelerde 4 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 426 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1616 artışla 124 bin 278'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İkinci dalga şiddetli

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tespit edilen 100 kişiden 90'ının belirti göstermediğini veya hastanede tedavi görmeye ihtiyacı bulunmadığını söyledi.

Ülkede hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle 61 hastanın başka kentlerin hastanelerine nakledildiğini ifade eden Veran, salgında ikinci dalgaya karşı mücadele etmek için Kovid-19 önlemlerine uyulmasının önemli olduğunu aktardı.

Olivier Veran, ülkedeki tüm yaşlı bakımevlerinde hızlı sonuç alınabilen 650 bin testin hizmete sokulduğunu belirtti.

Veran, yaşanan ikinci dalganın şiddetli olduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon da Avrupa'da toplam vaka sayısının en yüksek olduğu ülkenin Fransa olduğunu söyledi.

Paris'te ek tedbir

Başkent Paris'te salgın önlemleri kapsamında, paket yemek ve içecek servisine de kısıtlama getirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, salgın nedeniyle kapalı olan restoranlar ile mini marketler, bakkallar, barlar ve seyyar tesislerin 6 Kasım'dan itibaren gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında dışarıya yemek ve içecek servisi yapmasını yasakladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, söz konusu tesislerin etrafında özellikle akşam ve gece saatlerinde kalabalık oluştuğunun gözlendiği, özellikle paket alkollü içki servisinin sosyal mesafe kurallarına uyulmayan gece partilerini özendirdiği kaydedildi.

Kısıtlama, restoran ve barların çevresinde oluşan kalabalıkların sınırlanarak virüsün yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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