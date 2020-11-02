Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 yeni koronavirüs vakası
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Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 yeni koronavirüs vakası

02.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:29
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 119 bin 104 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 37 bin 435 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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