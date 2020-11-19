Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı

19.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:52
Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 436 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 150 yeni vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 436 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 150 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 47 bin 127'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 150 artışla 2 milyon 86 bin 288'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 653'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 345 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 178 artışla 147 bin 569'a yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,5 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtti.

Ülkede ikinci dalgada hastanelerde bulunanların sayısının ilkinden daha fazla olduğunu ifade eden Veran, ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını ancak hastanelerdeki yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Özerlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon de ülkede 1600 yaşlı bakımevinde Kovid-19'a rastlandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Fatih Artman Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Deniz Türüç Mustafa Cengiz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 22:53:49. #1.15#
title