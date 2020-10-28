Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

28.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:42
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika gündem haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 437 artışla 1 milyon 235 bin 132'ye yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 15 bin 177 kişiden 2 bin 145'inin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,6'ya ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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