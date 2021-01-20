Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası

20.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:16
Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 310 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 310 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 213 bin 242 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 652 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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