Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı
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Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

15.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 00:06
Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 21 bin 228 Kovid-19 vakası açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişi sayısı 2 milyon 851 bin 670'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişi sayısı 2 milyon 851 bin 670'e yükseldi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 69 bin 313'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 228 artışla 2 milyon 851 bin 670'e yükseldi.

Hastanelerde, 2 bin 726'sı yoğun bakımda olmak üzere, 25 bin 17 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1130 artışla 206 bin 802'ye ulaştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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