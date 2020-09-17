Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vaka görüldü
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Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vaka görüldü

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vaka görüldü
17.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:10

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 593 artışla 415 bin 481'e yükseldi. 50 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 95'e ulaştı.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 223 kişinin hastanede tedavisi sürüyor ve bunlardan 535'i yoğun bakımda yatıyor.

Salgın hızla yayılmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, salgının hızla yayılmaya ve seyrinin kötüleşmeye devam ettiği uyarısında bulundu. Yaz aylarında da virüsün tehlikesinin sürdüğünü belirten Veran, ülkede Kovid-19'un yoğun olarak 15-45 yaş aralığında görüldüğünü aktardı. Veran, virüsün çocuklara pek bulaşmadığını ancak Kovid-19'a yakalanmaları halinde 7 gün izole edile edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede ekimden itibaren birkaç dakikada sonucu çıktığı testlerin de kullanılacağına işaret eden Veran, Kovid-19 testlerinin yapıldığı merkezlerde uzun kuyrukların oluşması nedeniyle buralarda öncelik sırası belirleneceğini vurguladı. Veran, ülke genelinde geçen hafta 1,2 milyon testin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Daha önce de rekor kırılmıştı

Fransa'da 12 Eylül'de tespit edilen 10 bin 561 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Yusuf Özcan
Yusuf Özcan
AA Editörü
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