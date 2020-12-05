Fransa'da solcu lider Melenchon'dan hükümete "güvenlik yasasını çöpe at" çağrısı
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Fransa'da solcu lider Melenchon'dan hükümete "güvenlik yasasını çöpe at" çağrısı

05.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:05
Fransa'da solcu lider Melenchon'dan hükümete

Fransa'nın solcu Boyun Eğmeyenler Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, hükümete tartışmalı güvenlik yasasını tamamen "çöpe atma" çağrısında bulundu.

Fransa'nın solcu Boyun Eğmeyenler Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, hükümete tartışmalı güvenlik yasasını tamamen "çöpe atma" çağrısında bulundu.

Fransa'da güvenlik yasasına karşı şiddet olayları devam ederken, Fransa'nın solcu Boyun Eğmeyenler Partisi lideri Jean-Luc Melenchon hükümete geri adım atma çağrısında bulundu. "Geri adım atmanın utanılacak bir yanı yok" diyen solcu lider, hükümetin güvenlik yasa tasarısını tamamen çöpe atması gerektiğini ifade etti. Melenchon, "Marsilya'da, Zineb Redouane'nın nasıl öldüğünü daha iyi anlamamızı sağlayan video çekiminin olması ayrıca bir anlam kazanıyor" dedi.

80'li yaşlarda olan Zineb Redouane, 2 Aralık 2018'de polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülü ile sert bir şekilde vurulduktan 24 saat sonra hayatını kaybetmişti. Redouane, gösterilerin yapıldığı şehir merkezindeki dairesinin penceresini kapatırken, polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülü tarafından yaralanmış, kameraların görüntü alması sayesinde durum tespit edilmişti.

Söz konusu yasanın güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içermesine değinen Melenchon, Redouane olayından yola çıkarak görüntü alabilmenin önemine değindi. Melenchon ayrıca, Fransa'nın birçok kentinde devan eden eylemlerden Marsilya'dakine katılacağını duyurdu.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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