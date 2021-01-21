Son dakika haberleri! Fransa'da sağlık alanında olağanüstü hal 1 Haziran'a uzatılacak
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Son dakika haberleri! Fransa'da sağlık alanında olağanüstü hal 1 Haziran'a uzatılacak

21.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:44
Son dakika haberleri! Fransa'da sağlık alanında olağanüstü hal 1 Haziran'a uzatılacak

Son dakika haberi... Fransa'da Ulusal Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran'a kadar uzatılmasını onayladı.

Fransa'da Ulusal Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran'a kadar uzatılmasını onayladı.

Salgın nedeniyle 16 Şubat'a kadar sürecek OHAL'in 1 Haziran'a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.

Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43'e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak'ta Senatoya sunulacak.

Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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