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Son dakika haberleri | Fransa'da ninja kılığındaki şahıs 2 polisi kılıçla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Fransa'da ninja kılığındaki şahıs 2 polisi kılıçla yaraladı

Son dakika haberi: Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg'da ninja kılığındaki şahsın 2 kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı bildirildi.

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg'da ninja kılığındaki şahsın 2 kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı bildirildi.

Fransa'da polise kılıçlı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeybatısındaki Cherbourg kentinde ninja kılığındaki bir şahsın iki kadın polise kılıçla saldırarak yaraladığı ifade edildi. Saldırganın çaldığı araçla yaptığı kaza üzerine olay yerine çağrılan iki kadın polise saldırdığı belirtilerek, polislerden birinin yüzünden, diğerini ise çenesinden yaralandığı aktarıldı.

Saldırının terörle bağlantılı olduğuna dair bir işaret olmadığını aktaran polis, geleneksel Japon ninja savaşçıları tarzında giyinen saldırganın, polis tarafından üç kez vurularak etkisizi hale getirildiğini belirterek, saldırganın sağlık durumunun ciddi olduğunu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Saldırganın kimliği ve uyruğu hakkında henüz açıklama yapılmadı. - PARİS

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