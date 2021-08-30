Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 795 artışla 6 milyon 746 bin 283'e yükseldi.

Son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 308'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 290'ı yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 245 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'e düştü.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı, bir haftadır 2 bin 200 ila 2 bin 300 arasında seyrediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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