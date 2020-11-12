Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 418 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 418 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 418 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 33 bin 172 artışla 1 milyon 898 bin 710'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 418 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42 bin 960'a ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 899'u yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 683 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1258 artışla 134 bin 954'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 18,7 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ila 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan