Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi
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Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

03.10.2020 22:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:52

Son dakika gündem haberi... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 972 yeni vaka ile salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 198'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 972 artışla 606 bin 625'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI 7,9'A ÇIKTI

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 87 kişi tedaviye alındı, bunlardan 849'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,9'a çıktı.

SALGININ SEYRİ KÖTÜLEŞİYOR

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Fransa'da son olarak 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 35 milyon 2 bin 493'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 574 bin 651 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (6 milyon 543 bin 448), Brezilya (4 milyon 882 bin 231), Rusya (1 milyon 204 bin 502), Kolombiya (841 bin 531), Peru (821 bin 564), İspanya (810 bin 807), Arjantin (779 bin 689), Güney Afrika (753 bin 90) ve Güney Afrika (677 bin 833) oldu. Türkiye'de de vaka sayısı 323 bin 14'e ulaştı.

VEFAT SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 35 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 26 milyon 36 bin 482 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 930 bin 325 aktif vaka bulunuyor.

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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