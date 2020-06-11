Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi
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Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi

Son dakika güncel haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 346'ya çıktı.

Son dakika haberleri | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi
11.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:02

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 346'ya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 966'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 465 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 64 gündür düşüyor. İyileşenlerin sayısı 317 artarak 72 bin 149'a yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin sayısı hastanelerde 18 bin 962'ye, yaşlı bakımevlerinde 10 bin 384'e yükseldi, böylece toplam can kaybı 29 bin 346 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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