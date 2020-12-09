Son dakika haberleri: Fransa'da helikopter kazası: 5 ölü

Fransa'nın Savoie bölgesinde Fransız Hava Hizmetlerine (SAF) ait düşen helikopterde bulunan 6 kişiden 5'i yaşamını yitirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitterdan, kazada hava kurtarma ekibinden 3, Cumhuriyet Muhafızı'ndan (CRS) 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada bir kişinin de yaralı olarak kurtulduğunu belirten Macron, Fransa halkı adına ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı ve destek temennilerini iletti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise yarın bazı yetkililerle birlikte kaza bölgesine intikal edeceğini ifade etti.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada da akşam 19.00 civarında, SAF'a ait bir helikopterin Bonvillard yakınlarında 1800 metre yükseklikte düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru