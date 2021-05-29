Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
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Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'da doktorlar ve sağlık personeli, sağlık alanındaki sorunların dikkate alınmadığı gerekçesiyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Fransa'da doktorlar ve sağlık personeli, sağlık alanındaki sorunların dikkate alınmadığı gerekçesiyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce doktor ve sağlık personeli, sağlık hizmetlerine gereken önemin verilmediği ve sağlık alanındaki sorunların dikkate alınmadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, ülkede yıllardır uygulanan sağlık politikalarının, nüfusun sağlık ihtiyaçlarına değil, hükümetin sağlık hizmetlerine yönelik "kemer sıkma politikalarına" dayandığını belirterek, korona virüs (Covid-19) salgınının daha güçlü bir sağlık sistemine sahip olmanın önemine dikkat çektiğini söyledi. Sağlığın bir bedeli varsa, her şeyden önce gelmesi gerektiğini savunan göstericiler, "Sağlık maddiyattan önce gelir" sloganı attı.

Hasta bakıcılar ve hemşirelere yeterli koruyucu ekipman sağlanmadığını ve zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen göstericiler, hükümete çalışma koşullarının düzeltilmesi için çağrıda bulundu. Hastanelerdeki çalışma koşulları ile imkanların iyileştirilmesini ve maaşların arttırılmasını talep eden protestocular, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele başarılı olmadığını ifade etti.

Gösteride, personel ve hastaları sayı, istatistik olarak gören bu insanlık dışı otoriter yönetimin son bulması çağrısı yapılırken, sosyal ya da kültürel kökenine bakılmaksızın herkesin sağlık hizmeti alması gerektiği vurgulandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen gösteri olaysız son buldu.

Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto
Fransa'da doktorlar ve sağlık personelinden hükümet karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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