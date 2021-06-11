Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın mensuplarını kısıtlayan bazı maddelerini iptal etti
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Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın mensuplarını kısıtlayan bazı maddelerini iptal etti

Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın mensuplarını kısıtlayan bazı maddelerini iptal etti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığınca eylül ayında yayımlanan Ulusal Düzen Koruma Planı'nın basın mensuplarını kısıtlayan 3 maddesini iptal etti.

Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığınca eylül ayında yayımlanan Ulusal Düzen Koruma Planı'nın basın mensuplarını kısıtlayan 3 maddesini iptal etti.

Danıştayın internet sitesinde yer alan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Eylül 2020'de yayımlanan ve ülke genelindeki protestolarda kolluk kuvvetlerinin yetkilerini düzenleyen genelgede yer alan, polislerin protestolar esnasında çembere alma taktiği kullanması maddesinin gösteri hakkını ciddi ölçüde engelleyebileceği, bununla ilgili maddenin hangi koşullarda bu taktiğin kullanılacağının tam olarak netleştirileceği şekilde düzenlenmesi istendi.

Ayrıca, genelgede bulunan, polisler tarafından verilen dağılma emrine uyma zorunluluğunun basın mensuplarına meslekleri gereği uygulanamayacağı, İçişleri Bakanlığının basın çalışanlarına koruyucu ekipman takmalarına dair koşullar empoze edemeyeceği, bununla ilgili maddelerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, basın mensuplarının protesto esnasında alanda bilgi erişimi için akredite olma zorunluluğunun da kaldırıldığı ifade edildi.

Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT), Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ) gibi birçok vakıf ve sendika, ülke genelindeki protestolarda kolluk kuvvetlerini yetkileri ve tutumlarını düzenleyen 29 sayfalık genelgenin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığı genelgesinin basın mensuplarını kısıtlayan bazı maddelerini iptal etti - Haberler
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