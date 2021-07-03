Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, hükümetin bazı askeri arşivleri gizli tutma prosedürünü iptal etti
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Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, hükümetin bazı askeri arşivleri gizli tutma prosedürünü iptal etti

Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay, hükümetin bazı askeri arşivleri gizli tutma prosedürünü iptal etti
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da Danıştay, hükümetin gizlilik süresi dolmuş, kamuya açılması gereken bazı "gizli-savunma" arşivlerine erişimi açmak için 2011'den bu yana uyguladığı ek prosedürü iptal etti.

Fransa'da Danıştay, hükümetin gizlilik süresi dolmuş, kamuya açılması gereken bazı "gizli-savunma" arşivlerine erişimi açmak için 2011'den bu yana uyguladığı ek prosedürü iptal etti.

Danıştay, tarihçi ve araştırmacıların, hükümetin 2011 ve 2020 tarihli kararnameler kapsamında, kamuya açılması gereken bazı "gizli-savunma" belgelerini talep edenlere iletmeden önce uyguladığı "gizliliğin kaldırılması prosedürüne" dair başvurusunu değerlendirdi.

Araştırmacıların, söz konusu prosedürün ilgili belgelere erişimi geciktirdiği veya engellediği görüşünü haklı bulan Danıştay, yürürlükte olan 2008 tarihli yasaya göre, bu arşivlerin oluşturulmalarından 50 veya 100 yıl sonra erişime açık olması gerektiğini bildirdi.

Danıştay, hükümetin bu süre sonrası söz konusu arşivlere erişimi ön bir gizliliğin kaldırılması prosedürüne bağlı tutamayacağını bildirerek, yasaya aykırı bulduğu prosedürü iptal etti.

Kamu arşivleri iletişim rejimini düzenleyen 2008 tarihli yasa, ulusal savunma gizliliğini ihlal edecek belgelerin 50, kimliği belirlenebilir bireylerin güvenliğini tehlikeye atabilecek belgelerin ise 100 yıl sonra erişime açılmasını ön görüyor.

Bununla birlikte, Fransa Parlamentosunda görüşülmekte olan terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısının 19. maddesi, bazı arşivlerin gizliliğini korumayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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