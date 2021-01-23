Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay hükümetin "aile birleşimi" vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay hükümetin "aile birleşimi" vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti

23.01.2021 02:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 02:08
Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay hükümetin

Son dakika haberler: Fransa'da Danıştay, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

Fransa'da Danıştay, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

Danıştay, çok sayıda dernek ve yabancı ülke vatandaşlarının başvurusu üzerine, hükümetin 21 Mart'ta salgın gerekçesiyle aile birleşimi vizesini askıya alma kararını inceledi.

Mahkeme, aile birleşimi vizelerinin askıya alınmasını "normal aile yaşamı hakkı ile çocuğun yararına orantısız bir müdahale" ve "yasal olup olmadığı hakkında ciddi şüpheler barındıran bir durum" olarak değerlendirerek uygulamanın iptaline karar verdi.

Kararda ayrıca, vize tedbir kararının, ilgili şahısların normal aile yaşamı hakkı ve varsa çocukların yüksek menfaatlerine aykırılık taşıdığına dikkat çekildi.

Fransa devletinin zaten salgın öncesi dönemde aile birleşimi yoluyla vize verilenlerin sayısını 60 kişiyle sınırlı tuttuğuna işaret edilerek, hükümetin bu konudaki virüsün yayılmasının önüne geçilmesi gerekçesinin gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Kararın eş ve çocukları yurt dışında olması nedeniyle aile hasreti çeken çok sayıda kişiyi memnun ettiği belirtiliyor.

Fransa, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmaya başlamasının ardından 21 Mart 2020'de yurt dışından geleceklere yönelik vize verilme işlemini minimum seviyeye indirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Oktay Kaynarca Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Fransa'da Danıştay hükümetin "aile birleşimi" vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 02:08:59. #1.15#
title