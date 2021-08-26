Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kabil Büyükelçisini çekeceklerini bildirdi

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan'da kalmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan'da kalmayacağını söyledi.

Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı civarında meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu belirtti.

Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa'nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.

Macron, "Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan'da durmayacak, Paris'ten işlerini yürütecek." ifadesini kullandı.

Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru