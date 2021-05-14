Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Orta Doğu'da ateşkes" çağrısı

Son dakika habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da şiddetin son bulması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da şiddetin son bulması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Twitter'dan İsrail'in Filistinlilere saldırısı sonra gelişen olaylar hakkında açıklamada bulundu.

"Ortadoğu'da şiddet sarmalının sona ermesi" gerektiğini belirten Macron, "Güçlü bir şekilde ateşkes ve diyalog çağrısı yapıyorum. Sükunet ve huzur çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Jean Yves Le Drian, Filistinli, Mısırlı ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüştü.

Le Drian, Fransa'nın, insani bedeli ağır olan gerginliğin hızlı bir şekilde hafifletilmesine katkıda bulunma arzusunun altını çizdi.

Fransız Bakan Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği saldırıları kınadı ancak bu saldırılara verilecek yanıtın orantılı olması gerektiğini hatırlattı.

Fransa'nın Kudüs'te 1967 statükosuna bağlılığını ve tüm biçimleriyle sömürgeleştirmeye karşı olduğunu hatırlatan Le Drian, Kudüs'te yatıştırma önlemlerinin sürmesi çağrısında bulundu.

Le Drian, Fransa'nın Gazze'deki ateşkese ve İsrail ile Filistin topraklarında sakinleşmeye dönüşe katkıda bulunma arzusunu yineledi.

AB bölgesel aktörlerle temasta

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Borrell, Aşkenazi ile uzun telefon görüşmesinde "AB'nin İsrail'in güvenliğine desteğini" ifade ettiğini aktardı.

Borrell, Hamas'ın "roket fırlatmasını kınadığını" belirterek, "Verilecek karşılığın sivil can kayıplarından kaçınması önem taşımaktadır. Gerilimin düşürülmesi için bölgesel aktörlerle temas ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru