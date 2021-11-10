Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Covid-19 konusunda '65 yaş üstü' kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat edebilmeleri, müzelere ve restoranlara giriş yapabilmeleri için 'hatırlatma dozu' olarak ifade edilen 3'üncü dozu olmaları gerektiğini açıkladı.

Birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da aşılama oranları yüksek olsa da Covid-19 kaynaklı vaka sayısındaki artış devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Covid-19 nedeniyle alınan yeni kararı açıkladı. Alınan karar kapsamında, 15 Aralık'a kadar 65 yaş ve üzeri kişilerin, seyahat edebilmeleri, müzelere ve restoranlara giriş yapabilmeleri için 'hatırlatma dozu' olarak ifade edilen 3'üncü dozu olmaları gerektiği ifade edildi.

FRANSA'DA SON DURUMFransa'da tüm aşıları tamamlananların oranı yüzde 68,6'e ulaştı. Ülkede aşılama oranı yüksek olsa da son 24 saatte 12 bin 476 kişide daha Covid-19 tespit edilirken; 58 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 232 bin 157 kişi virüse yakalandı, 118 bin 23 kişi hayatını kaybetti, 6 milyon 984 bin 114 kişi de iyileşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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