Son dakika haberleri | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso'daki darbeyi kınayarak, asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin sağlığının iyi olduğunu bildirdi.

Macron, Saint-Leonard-de-Noblat kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabore'nin halkı tarafından demokratik şekilde iki kez bu göreve seçildiğini vurguladı.

Her zaman olduğu gibi Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yanında olduklarını ve darbeyi kınadıklarını ifade eden Macron, Sahel bölgesinin önceliğinin teröre karşı mücadele olması gereken dönemde meydana gelen bu darbenin, son derece endişe verici birçok askeri darbenin bir devamı olduğunu belirtti.

Macron, bölgedeki liderlerle ilk görüşmelerini yaptığı, gelecek günlerde başka görüşmelerinin de olacağı bilgisini paylaştı.

RFI radyosuna konuya ilişkin verdiği röportajda da Macron, Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Kabore'nin sağlığına ilişkin, "Dün akşam sağlığının iyi olduğu ve tehdit altında olmadığı bana doğrulandı. Bunun gelecek saatlerde resmi olarak garanti edilmesini, onun ve ailesinin güvenli yere yerleştirilmesi konusunda kolektif olarak dikkatli olacağımızı umuyorum." ifadesini kullandı.

Burkina Faso'da Darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore aynı gün istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.