Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı
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Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

06.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:59
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

Gelen son dakika haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek, ceplerinde gözlüğünü aradı. Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex, gözlüğünü ceplerinde bulamayınca aramaktan vaz geçerek basın toplantısına başladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerinde gözlüğünü aradı. Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulmayarak basın toplantına devam etti.  


Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı
Son dakika haberleri | Fransa Başbakanı taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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