Fransa Başbakanı Castex: "Fransa'da mutasyonlar gerileme eğiliminde"
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Fransa Başbakanı Castex: "Fransa'da mutasyonlar gerileme eğiliminde"

Fransa Başbakanı Castex: 'Fransa'da mutasyonlar gerileme eğiliminde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Fransa Başbakanı Jean Castex, Charles de Gaulle Havaalanında "riskli ülkelerden gelen yolculara" uygulanan protokolü kontrol etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'da korona virüs mutasyonlarının "gerileme eğiliminde" olduğunu ifade etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Charles de Gaulle Havaalanında "riskli ülkelerden gelen yolculara" uygulanan protokolü kontrol etmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'da korona virüs mutasyonlarının "gerileme eğiliminde" olduğunu ifade etti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, riskli ilan edilen Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Arjantin ve Şili'den gelen yolcular için getirilen yeni protokolün uygulanışını kontrol etmek üzere başkent Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havaalanını ziyaret etti.

Havaalanında gazetecilere demeç veren Castex, Fransa'da korona virüs mutasyonlarının "gerileme eğiliminde" olduğunu ifade ederek, "Kendimizi korumamız gereken bir tehdit olan bu varyantlara karşı savaşa girdik. Aşılama ile paralel olarak, bu sağlık krizinin sona ermesine giden yol buradadır" dedi.

Söz konusu ülkelerden gelen yolcular için ayrılan rotayı izleyen Jean Castex, "Bu önlemlerin etkinliğini kendim kontrol etmeye geldim" ifadelerini kullandı. Söz konusu yolcuların çoğunlukla Fransa veya Avrupa Birliği'nde ikamet eden vatandaşlar olduğunu vurgulayan Castex, "Tamamen garantili güvenlik koşullarında kendi vatandaşlarımızla da ilgilenmeliyiz" dedi.

Öte yandan riskli ilan edilen Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Arjantin ve Şili'den gelen yolcuların Fransa'ya geldiklerinde antijen testi yaptırmaları ve 10 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 498 bin 44'e, toplam can kaybı ise 102 bin 858'e ulaştı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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