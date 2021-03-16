Fransa Başbakanı Castex: "Bir tür 3'üncü dalganın bir içindeyiz"
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Fransa Başbakanı Castex: "Bir tür 3'üncü dalganın bir içindeyiz"

16.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:04
Fransa Başbakanı Castex:

Fransa Başbakanı Jean Castex Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Fransa'nın Covid-19 salgınında 3'üncü dalganın bir türü içinde olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Fransa'nın Covid-19 salgınında 3'üncü dalganın bir türü içinde olduğunu belirtti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Başbakanı Jean Castex, "Fransa, Covid-19 salgınının çok sayıda türü ile karakterize edilen 3'üncü dalgasının bir türüne girdi" dedi.

Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtlayan Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini vurguladı.

Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını askıya almıştı.

Dünyada salgından en fazla etkilenen 6'ıncı ülke konumunda olan Fransa'da, toplam vaka sayısı 4 milyon 108 bin 108'e, toplam can kaybı ise 91 bin 170'e ulaştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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