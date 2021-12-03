Son dakika haberleri... Fransa 80 Rafale tipi savaş uçağının satışı için BAE ile anlaşma imzaladı - Haberler
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Son dakika haberleri... Fransa 80 Rafale tipi savaş uçağının satışı için BAE ile anlaşma imzaladı

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Fransa 80 Rafale tipi savaş uçağının satışı için BAE ile anlaşma imzaladı

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 80 Rafale tipi savaş uçağının satışını içeren anlaşmayı imzaladı.

Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 80 Rafale tipi savaş uçağının satışını içeren anlaşmayı imzaladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, BAE'ye ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bu satışın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sonucu olduğu aktarıldı.

Uçakların 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağı ifade edilirken bu, Fransa'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği rekor savaş uçağı satışı oldu.

Fransa, daha önce Mısır'a 54, Katar'a 36 ve Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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