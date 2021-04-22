Son dakika haberleri! Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahallede ikamete den Furkan Çelik'e ait inek, üzeri kapalı olmayan foteptik çukuruna düşerek mahsur kaldı. Çukurdan çıkamayan ineği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çukurdaki inek, itfaiyenin uğraşları sonunda bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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