Son dakika haberleri: Ford Trucks F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı
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Son dakika haberleri: Ford Trucks F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Ford Trucks F-MAX, donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı

Son dakika haberi... Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.

Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde 2011 yılından bu yana Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından düzenlenen "Hız Günleri (Days of Speed on the ice of Lake Baikal)" etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 kilometre hızla yapılan fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX, sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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