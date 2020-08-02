Son dakika haberleri! Foça'daki facia teknesinde can yeleği bulunmadığı iddiası
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Son dakika haberleri! Foça'daki facia teknesinde can yeleği bulunmadığı iddiası

Son dakika haberleri: İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen tekne faciasında 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 1 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! Foça'daki facia teknesinde can yeleği bulunmadığı iddiası
02.08.2020 22:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 22:26

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen tekne faciasında 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, kaybolan 1 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Facianın yaşandığı 5 metrelik teknede ise can yeleği bulunmadığı öne sürüldü.

Foça ilçesinde bir iskeleden 9 kişi ile denize açılan Adem D. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen 'Egem' isimli tekne, saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olarak battı. Olayda teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden şahıslar, yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kayıp olduğu bildirilen 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

CAN YELEĞİ BULUNMADIĞI İDDİASI

Hayırsız Adası açıklarında alabora olarak batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. Olayın ardından kaçan tekne sahibi, ekipler tarafından her yerde aranıyor.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça'da meydana gelen facianın ardından açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"02 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.38 sularında, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada güneydoğusu önlerinde bir özel teknenin battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Dalış Timi sevk edilmiştir. Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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Kaynak: İHA

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