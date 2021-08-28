FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
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FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık alanda, bugün 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dulmanları gören vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

Söndürme çalışması

Haber Kadir ÖZEN - Seyfi GÜL İZMİR, DHA)

FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
FOÇA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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