Son dakika haberleri | Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (5)

Son dakika gelişmesine göre BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır.