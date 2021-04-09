Son dakika haberleri | Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (5)
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Son dakika haberleri | Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (5)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (5)

Son dakika gelişmesine göre BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır.

İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı
Son Dakika! İzmir Foça'da askeri uçak düştü, 2 pilot sağ olarak kurtarıldı

BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça'da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir"

İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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