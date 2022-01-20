Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Kız Hentbol Takımı, grup müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Kız Hentbol Takımı, grup müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Hentbol Genç Kızlar Grup müsabakaları, 16-19 Ocak'ta Adana'da düzenlendi. Grup müsabakalarında Kayseri'yi Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmenleri Eyüp Akbaş ve İlhan Mavitaş gözetiminde müsabakalara çıkan Spor Lisesi öğrencileri, tüm müsabakaları kazandı ve adını Türkiye Yarı finallerine yazdırdı.

Kayseri ekibinin grup maçlarında aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

1.Gün FMG Spor Lisesi 22-6 Kahramanmaraş

2.Gün FMG Spor Lisesi 24-10 Niğde

3.Gün FMG Spor Lisesi 22-13 Mersin

Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, grup müsabakalarında aldığı derecenin ardından 24-27 Şubat'ta yapılacak olan yarı finallere katılma hakkı elde etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Hentbol, Türkiye, Kayseri, Adana, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title