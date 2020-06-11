Son dakika haberleri... Florya Canada Okulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına İngilizce pratiği
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Son dakika haberleri... Florya Canada Okulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına İngilizce pratiği

Son dakika habere göre Türk ve Kanadalı eğitmenlerden oluşan Florya Canada Okulu da, öğrencileri wecareandshare.org platformu ile sağlık çalışanlarının evlerine konuk olup, bir ay boyunca ücretsiz olarak İngilizce pratik yapmalarını sağlıyor.

Son dakika haberleri... Florya Canada Okulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına İngilizce pratiği
11.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:07

Türk ve Kanadalı eğitmenlerden oluşan Florya Canada Okulu da, öğrencileri wecareandshare.org platformu ile sağlık çalışanlarının evlerine konuk olup, bir ay boyunca ücretsiz olarak İngilizce pratik yapmalarını sağlıyor.

Florya Canada Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Florya Canada Okulu lise sınıfı öğrencileri 23 Nisan'da başlattıkları ve halen devam eden sürpriz organizasyonları ile sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor.

Öğrenciler, "wecareandshare.org" platformu ile sağlık çalışanlarının evlerine konuk olup, bir ay boyunca ücretsiz olarak onların İngilizce pratik yapmalarına imkan tanıyorlar. Bir sohbet havasında geçen organizasyon, okulun deneyimli Canadalı eğitmenleri gözetiminde yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Florya Canada Okulu Lise Müdürü Pınar Taban, pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçiş sürecini çok profesyonel bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Taban, "Velilerimizin ve lise sınıfı öğrencilerimizin gündemi takip etmeleri ve sağlık sektörü

çalışanları için anlamlı bir şeyler yapmak istemesi üzerine yabancı dil

çalışmalarına destek olma projesini hayata geçirmeye karar verdik.

Amacımız, yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulan bu süreçte

öğrencilerimize ve sağlık personellerimizin çocuklarına hem faydalı, hem de anlamlı bir proje sunabilmek. Ücretsiz olarak kullanıma sunulan wecareandshare.org da eğitmenlerimiz ve öğrencilerimiz aracılığıyla evlerinde vakit geçiren sağlık sektörü çalışanlarımızın çocuklarına hem

yabancı dil, hem de duygusal olarak destek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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