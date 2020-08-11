Son dakika haberleri | flash
Son dakika haberine göre Flash!!FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
11.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:22
Flash!!
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA