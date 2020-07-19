Son dakika haberleri! flash

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Son dakika güncel haberi... Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.

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19.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:58

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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