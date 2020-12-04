Son dakika haberleri... FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

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Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı,koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması nedeniyle, 8 Aralık'tan 23 Aralık'a kadar 3 gün ve daha kısa süreli ülkeye karantinasız giriş uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.