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Bakan Soylu: 2020'de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10'u kırmızı listedendir.

Bakan Soylu: 2020'de toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10'u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz'dan bugüne kadar yurtiçinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39'u kırmızı, 28'i mavi, 29'u yeşil, 70'i turuncu, 318'i gri, 148'i de liste dışındandır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Boztepe