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26.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:36
Son dakika haberi... flaş//3

Son dakika gündem haberi... Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli...

Darbeyi yöneten askerler Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Ahmet Tosun, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azimetli, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz aynı suçlardan 79'ar  ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırıldı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kılıç

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