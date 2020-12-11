Son dakika haberi! flaş//2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! flaş//2

11.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:56
Son dakika haberi! flaş//2

Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: Özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, esasen AB'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: Özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, esasen AB'nin büyük kesiminin de benimsemediğini bildiğimiz, ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddediyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberleri: ÖSYM'den flaş sınav kararı
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Ebru Şallı Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! flaş//2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:57:40. #1.15#
title