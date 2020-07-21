Son dakika haberleri: flaş//2

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Son dakika haberleri... Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını, bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık.
21.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:38
Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını, bugüne kadar yaptıklarımızla ispatladık. Karşımızdakiler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz, inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği istikametten şaşmayacağız.
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Kaynak: DHA