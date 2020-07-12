Son dakika haberleri: flaş//2

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Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık ve net söylüyorum; biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'de gerilim istemiyoruz.

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12.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık ve net söylüyorum; biz tarih boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. Bilakis burada var olduğu düşünülen hidrokarbon kaynaklarının tüm bölge için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyoruz. İş birliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife kapımız açıktır. Bu prensipler temelinde herkesle çalışmaya hazırız.


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Kaynak: DHA

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